Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Scheiben eingeworfen, Unfall B 28

Reutlingen (ots)

Dettingen/Erms (RT): Fensterscheiben eingeworfen und Auto beschädigt (Zeugenaufruf)

Nach drei, möglicherweise jüngeren Männern, die am frühen Dienstagmorgen an mehreren Gebäuden die Fensterscheiben eingeworfen und dabei einen Sachschaden von mehreren tausend Euro verursacht haben, fahndet der Polizeiposten Bad Urach. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war das Trio gegen 0.30 Uhr im Bereich der Uhlandschule unterwegs. Aus der Gruppe heraus wurde dann ein Stein gegen eine Fensterscheibe der Schule geworfen, welche dadurch beschädigt wurde. In der gleichen Nacht wurden am Rathaus, am Bürgerhaus, am CVJM-Heim und an der Stiftskirche ebenfalls Scheiben durch Steine eingeworfen. Zudem wurde in der Straße Hinter dem Rathaus an einem geparktem BMW eine Scheibe eingeworfen und auch die Karosserie durch Steinwürfe erheblich beschädigt. Allein der an dem Wagen entstandene Sachschaden wird mit etwa 2.000 Euro beziffert. Auch dafür dürften die Drei verantwortlich sein. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07125/946870 um Hinweise. (cw)

Metzingen (RT): Mit Fahrzeug überschlagen

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich in der Nacht zum Dienstag auf der B 28 bei Metzingen ereignet. Ein 61-Jähriger war um 1.30 Uhr mit einem Mercedes GLE auf der Bundesstraße von Reutlingen herkommend in Richtung Bad Urach unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. An einer Böschung überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem verunglückten Fahrzeug befreien. Er musste im Anschluss vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Über die Schwere seiner Verletzungen liegen noch keine Erkenntnisse vor. Zur Unterstützung rückte die Feuerwehr an die Unfallstelle aus. Die Bundesstraße musste während der Unfallaufnahme, der Bergung des total beschädigten Pkw und der Fahrbahnreinigung in Richtung Bad Urach voll gesperrt werden. Der Schaden an dem Mercedes wird auf 80.000 Euro geschätzt. (ms)

