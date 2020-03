Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Verkehrsunfälle; Verdächtige nach Sachbeschädigung gefasst;

Reutlingen (ots)

Einbruch im Industriegebiet West

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in ein Geschäft für Telekommunikationsartikel in der Markwiesenstraße eingebrochen. Nach dem Aufhebeln der Eingangstür gelangten Sie am frühen Dienstagmorgen, zwischen vier und fünf Uhr, ins Innere des Ladens. Aus dem Verkaufsraum entwendeten sie etliche Smartphones, Tablets und Kopfhörer verschiedener Marken im geschätzten Wert von mehreren zehntausend Euro. Mit ihrer Beute entkamen die Diebe unerkannt. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen. (ak)

Reutlingen (RT): Pedelecfahrer mit Alkohol unterwegs

Zwei offenbar stark alkoholisierte Pedelecfahrer haben Beamte des Polizeireviers Reutlingen in der Nacht zum Dienstag, gegen 2.30 Uhr, in der Eberhardstraße aus dem Verkehr gezogen. Der 55-jährige Mann und die 40-jährige Frau waren durch ihre Fahrt in Schlangenlinien aufgefallen, die Frau war hierbei sogar mit ihrem Rad gestürzt. Als sie an der Einmündung Gutenbergstraße kontrolliert werden sollten, versuchten sie noch zu flüchten. Während die 40-Jährige an Ort und Stelle festgehalten werden konnten, wurde der flüchtende 55-Jährige kurz darauf von einer zweiten Streifenwagenbesatzung gestellt. Ein bei der Frau durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von rund 1,8 Promille. Auch der 55-Jährige stand offensichtlich deutlich unter Alkoholeinfluss, weshalb bei beiden eine Blutentnahme veranlasst wurde. Gegen sie wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (ak)

Bad Urach (RT): Motorradfahrer übersehen

Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmittag auf der L 245 ereignet hat. Gegen 14.40 Uhr war ein 29-Jähriger mit seinem 1er BMW von Wittlingen in Richtung B 28 unterwegs. An der Einmündung Böhringer Straße wollte er nach links in Richtung Hengen abbiegen. Hierbei übersah er den aus Richtung B 28 entgegenkommenden, 59-jährigen Kradlenker. Es kam zum Zusammenstoß der beiden, wobei der 59-Jährige durch die Kollision nach rechts abgewiesen wurde, mit seiner BMW mehrere Meter über die Fahrbahn rutschte und schließlich in einem Entwässerungsgraben zum Liegen kam. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Der entstandene Sachschaden wurde auf 9.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Während der Unfallaufnahme kam es zeitweise zu einer Vollsperrung, bis gegen 18 Uhr war nur eine einspurige Verkehrsführung möglich. (sk)

Esslingen (ES): Verdächtige nach Sachbeschädigung schnell gefasst

Gegen zwei 18-Jährige und einen 19-Jährigen ermittelt der Polizeiposten Berkheim wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Zeugen beobachteten am frühen Dienstagmorgen, gegen 2.15 Uhr, wie drei Unbekannte in der Hohenheimer Straße gegen mehrere Pkw traten. Im Zuge der nach Alarmierung der Polizei eingeleiteten Fahndung konnten die drei Verdächtigen gesichtet und trotz teilweise weiterer Fluchtversuche vorübergehend festgenommen werden. Sie stehen im Verdacht an mindestens zwei Fahrzeugen die Außenspiegel abgetreten zu haben. Auch wurden Beschädigungen an Sichtschutzelementen bei der dortigen Kirche festgestellt. Ob sie hierfür und eventuell für weitere Sachbeschädigungen ebenfalls als Beschuldigte in Betracht kommen, ist Gegenstand der Ermittlungen. (ak)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Unfall mit sehr hohem Sachschaden (Zeugenaufruf)

Ein Schaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der L 1208 entstanden. Ein 51-Jähriger war kurz vor 18 Uhr mit einem schwarzen Ferrari 812 Superfast auf der Landesstraße von Steinenbronn herkommend unterwegs. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam an einem Kurvenausgang kurz vor Ortsbeginn Echterdingen nach rechts von der Fahrbahn ab. Im dortigen Graben drehte sich der Sportwagen und blieb anschließend mit wirtschaftlichem Totalschaden auf der Gegenfahrspur stehen. Der Lenker eines entgegenkommenden Fahrzeugs konnte nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern. Der Ferrari musste im Anschluss von einem Abschleppdienst geborgen werden. Das Polizeirevier Filderstadt sucht unter Telefon 0711/7091-3 Zeugen des Unfalls beziehungsweise Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des 51-Jährigen gefährdet wurden. (ms)

Schlaitdorf (ES): Motorradfahrer schwer gestürzt

Mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes musste ein Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag ins Krankenhaus gebracht werden. Der 22-jährige Biker war gegen 17.10 Uhr mit seiner Suzuki auf der K 1256 von Neckartailfingen in Richtung Schlaitdorf unterwegs. Vor dem Ortsbeginn Schlaitdorf erkannte er zu spät, dass vorausfahrende Autos ihre Geschwindigkeit reduzierten. Weil er zudem zu dicht aufgefahren war, überbremste er sein Motorrad und stürzte auf die Fahrbahn. Er wurde nachfolgend vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden an seinem Motorrad blieb mit etwa 200 Euro überschaubar. (cw)

Lenningen (ES): In Gaststätte eingebrochen

In eine Gaststätte in der Bahnhofstraße im Ortsteil Unterlenningen ist ein Unbekannter von Sonntag, zehn Uhr, bis Montag, zwölf Uhr, eingebrochen. Nachdem sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zur Küche des Lokals verschafft hatte, durchsuchte er diese nach Stehlenswertem, wobei er verschlossene Schränke mit brachialer Gewalt aufstemmte. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, dürfte er bisherigen Erkenntnissen zufolge, ohne Beute wieder abgezogen sein. Der Polizeiposten Lenningen hat mit Unterstützung der Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Tübingen (TÜ): Tabakwaren bei Einbruch gestohlen

Ein Tabakgeschäft in der Tübinger Innenstadt haben offenbar zwei Einbrecher in der Nacht zum Dienstag, gegen 1.40 Uhr, heimgesucht. Zeugen beobachteten zwei Personen, die das Geschäft in der Ammergasse verließen und in Richtung Schleifmühleweg davonrannten. Diese waren offenbar zuvor nach dem Einschlagen der Glasfüllung der Eingangstür in das Geschäft eingedrungen und hatten aus dem Verkaufsraum Bargeld und diverse Tabakwaren in noch unbekanntem Wert gestohlen. Einer der Täter war dunkel gekleidet, trug einen Kapuzenpullover mit über den Kopf gezogener Kapuze und hatte eine Staubmaske vor dem Gesicht. Vermutlich zum Abtransport der Beute hatte er eine Sporttasche dabei. Eine nach der Alarmierung der Polizei sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief negativ. (ak)

Mössingen (TÜ): Mofafahrer übersehen

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen hat ein Mofafahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagabend erlitten, als ihm ein Autofahrer die Vorfahrt genommen hat. Ein 45-Jähriger befuhr kurz vor 18 Uhr mit seinem VW Caddy die Öschlestraße in ortseinwärtiger Richtung. An der Kreuzung mit der Allee Kanton Saint-Julien/Eugen-Gauss-Straße wollte er geradeaus weiterfahren. Hierbei übersah er den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten, 64 Jahre alten Mofafahrer. Dieser stieß mit seinem Zweirad frontal gegen die linke Seite des Pkw und stürzte im Anschluss zu Boden. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort untersucht, musste jedoch in keine Klinik gebracht werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. (ms)

Tübingen (TÜ): Zwei Radfahrer gestürzt

Ein Unfall mit zwei Radfahrern hat sich am Montagnachmittag in Tübingen ereignet. Eine 21-Jährige war mit ihrem Damenrad kurz nach 15.30 Uhr von der Karlstraße herkommend in Richtung Steinlachunterführung unterwegs. Kurz vor dem Beginn der Unterführung auf Höhe eines Discounters kam ihr ein 36-jähriger Mountainbike-Lenker entgegen. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Mann unmittelbar vor der Frau zu Boden. Die 21-Jährige konnte weder bremsen noch ausweichen und kam ebenfalls zu Fall. Der Mann musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die Frau konnte vor Ort versorgt werden. Es war geringer Sachschaden entstanden. (ms)

