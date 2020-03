Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Ex-Freundin attackiert; Mutmaßlichen Einbrecher geschnappt; Auffahrunfall; Unfall beim Abbiegen

Reutlingen (ots)

Ex-Freundin attackiert

Wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt die Polizei gegen einen 20-Jährigen nach einem Streit und Tätlichkeiten im Bereich der Pomologie in der Nacht zum Sonntag. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der Beschuldigte gegen 23.30 Uhr zunächst seine ehemalige Freundin bedroht und unter anderem geschlagen, getreten und auch gewürgt. Als ein hinzukommender Anwohner der Frau zu Hilfe kam, bedrohte der aggressive 20-Jährige diesen sowohl verbal als auch mit einem Messer, womit er versucht haben soll, den 40-Jährigen zu attackieren. Dieser konnte die Angriffe abwehren und sich unverletzt in Sicherheit bringen. Erst den zwischenzeitlich eintreffenden Polizeibeamten gelang es, die sich fortsetzenden, körperlichen Attacken des Beschuldigten auf die junge Frau zu beenden. Gegen seine anschließende, vorläufige Festnahme wehrte er sich heftig, unter anderem schlug er auf einen Beamten ein. Dieser und sein Kollege trugen leichte Verletzungen davon. Die 19-jährige Frau war ebenfalls leicht verletzt geblieben. (ak)

Esslingen (ES): Mutmaßlichen Einbrecher geschnappt

Einen mutmaßlichen Einbrecher hat die Polizei am frühen Samstagmorgen in Mettingen festgenommen. Kurz vor 5.30 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass in eine Gaststätte in der Burgunderstraße eingebrochen worden sei, worauf unverzüglich mehrere Streifenwagenbesatzungen zum Tatort ausrückten. Bei deren Eintreffen war ein 48-Jähriger gerade dabei, das Gebäude zu verlassen. Beim Erkennen der Polizei entledigte sich der Tatverdächtige einer Geldkassette und flüchtete. Ein Beamter, der den Verdächtigen stellen konnte, gab zur Verständigung seiner Kollegen einen Signalschuss in die Luft ab. Gegen die anschließende Festnahme durch mehrere Beamte wehrte sich der 48-Jährige heftig, wobei sich eine 25-jährige Polizeibeamtin und ihr 38 Jahre alter Kollege leicht verletzten. Wie sich in der Folge herausstellte, war der Tatverdächtige offenbar durch das Aufhebeln einer Gebäudetür ins Innere der Gaststätte gelangt und hatte sich dort ebenso gewaltsam an einem Geldspielautomaten zu schaffen gemacht. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass gegen den Beschuldigten bereits ein Vollstreckungshaftbefehl bestand. Der Mann wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Außerdem wird er wegen Einbruchsdiebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zur Anzeige gebracht. (mr)

Tübingen (TÜ): Drei Fahrzeuge aufeinandergeprallt

Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro und ein abgeschleppter Wagen sind die Bilanz eines Auffahrunfalls mit drei Fahrzeugen am Montagvormittag, gegen 10.30 Uhr, in der Reutlinger Straße auf Höhe der Ampel an der Blauen Brücke. Ein 54-jähriger Ford-Fahrer fuhr zunächst im vor ihm stockenden Verkehr ins Heck eines BMW, der danach noch auf einen Mercedes geschoben wurde. Der Ford musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand. (ak)

Meßstetten (ZAK): Beim Abbiegen nicht aufgepasst

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Montag zur Mittagszeit in der Hangergasse/ Einmündung Ebinger Straße gekommen. Eine 32-Jährige war gegen zwölf Uhr mit ihrem Volvo auf der Hangergasse in Richtung Ortsmitte unterwegs. An der Einmündung zur Ebinger Straße wollte sie nach rechts abbiegen. Hierbei übersah sie den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Seat einer 19-Jährigen, worauf es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Das Auto der jungen Fahrerin wurde in Folge dessen nach links abgewiesen und auf einen dort geparkten Kleinbus geschoben. Die Seat-Lenkerin sowie deren 49-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 17.500 Euro geschätzt. Der Volvo und der Seat wurden bei dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr umgeleitet werden. Die Feuerwehr war auf Grund ausgelaufener Betriebsstoffe ebenfalls vor Ort. (sk)

Rückfragen bitte an:

Andrea Kopp (ak), Telefon 07121/942-1101



Svenja Klinger (sk), Telefon 07121/942-1103



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell