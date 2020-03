Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Fahrzeug- und Garagenbrand; Pkw beschädigt

Reutlingen (ots)

Alkoholisiert von Fahrbahn abgekommen

Ein Sachschaden von etwa 21.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Montagmorgen auf der Rommelsbacher Straße ereignet hat. Gegen 1.30 Uhr war ein 21-Jähriger mit seinem Audi stadteinwärts unterwegs. Kurz nach der Einmündung Nürnberger Straße kam er in einer Linkskurve auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Ampel. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten beim unverletzten Unfallverursacher Alkoholgeruch fest, weshalb bei dem 21-Jährigen eine Blutentnahme veranlasst wurde. Sein Führerschein wurde einbehalten, er muss jetzt mit einer entsprechenden Anzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen. Der Audi wurde so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Zur Reinigung der Straße und zur Absicherung der zerstörten Ampelanlage waren Mitarbeiter der Stadt Reutlingen vor Ort. (sk)

Hüben (RT): Schmuck aus Wohnhaus entwendet

Modeschmuck von geringem Wert hat ein Unbekannter nach derzeitigem Ermittlungsstand beim Einbruch in ein Wohnhaus in der Eichenstraße erbeutet. Zwischen Samstag, 14.30 Uhr, und Sonntag, 11.30 Uhr, hebelte der Täter die Terrassentür auf und durchwühlte mehrere Schränke und Vitrinen. Der mit rund 1.000 Euro zu Buche schlagende Sachschaden übersteigt den Wert der Beute dabei deutlich. Das Polizeirevier Metzingen ermittelt. (mr)

Pfullingen (RT): Frontalkollision bei Überholmanöver

Am Sonntagvormittag ist es auf der Stuhlsteige zu einer heftigen Frontalkollision zwischen einem Motorrad und einem Pkw gekommen. Kurz vor zwölf Uhr war ein 24-jähriger Biker auf der L 382 von Pfullingen herkommend in Richtung Sonnenbühl unterwegs und setzte im Auslauf einer unübersichtlichen Rechtskurve zum Überholen an. Dabei hatte der junge Mann den entgegenkommenden Opel Adam einer 44 Jahre alten Frau übersehen, worauf beide Fahrzeuge frontal miteinander zusammenstießen. Der Motorradfahrer schleuderte nach vorne von seiner BMW, schlug auf der Motorhaube des Wagens auf und wurde über das Dach hinweg auf den Asphalt abgeworfen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Zweirad über ein Dutzend Meter zurückgeschleudert. Der Opel drehte sich kollisionsbedingt um die eigene Achse, prallte gegen die Leitplanken und kam dort schließlich zum Endstand. Nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort musste der 24-Jährige mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Die Opel-Lenkerin erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge, an denen sich der Gesamtschaden auf zirka 18.500 Euro beläuft, wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L 382 bis 14.30 Uhr voll gesperrt. Zur Fahrbahnreinigung war auch die Feuerwehr auf die Stuhlsteige ausgerückt. (mr)

Lenningen (ES): Einbrecher "schlachten" Sparschwein

Ein Sparschwein ist unmittelbar nach einem Einbruch von bislang unbekannten Tätern "geschlachtet" und leergeräumt worden. Die Unbekannten traten in der Zeit zwischen Samstag, drei Uhr, und Montag, 5.30 Uhr, die Eingangstür zu einer Vereinsgaststätte im Heerweg in Oberlenningen auf. Neben dem Sparschwein erbeuteten die Einbrecher mehrere Flaschen Spirituosen, zwei Getränkekisten sowie etliche Packungen Süßigkeiten. Das zerstörte Sparschwein wurde auf dem nahegelegenen Parkplatz des Freibads aufgefunden. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Köngen (ES): Motorradfahrerin schwer verletzt

Ein unachtsames Wendemanöver dürfte den Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge, die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, bei dem am Sonntagabend in Gottlieb-Daimler-Straße eine Motorradfahrerin schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand war eine 36-Jährige gegen 18 Uhr mit ihrem 5er BMW auf der Gottlieb-Daimler-Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Robert-Bosch-Straße bog sie zunächst nach rechts ab um unmittelbar danach wieder zu wenden und in die Gottlieb-Daimler-Straße einzufahren. Dabei übersah sie jedoch eine 21-Jährige, die mit ihrer Kawasaki auf der Gottlieb-Daimler-Straße ebenfalls in Richtung Ortsmitte heranfuhr. Bei der nachfolgenden Kollision überschlug sich das Bike und die Fahrerin wurde auf die Fahrbahn abgeworfen. Die 21-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass sie nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Die BMW-Fahrerin und ein im Auto mitfahrendes Kleinkind blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Zu den Ermittlungen zum Unfallhergang wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. (cw)

Lenningen (ES): Fahrzeugbrand

Ein technischer Defekt dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand eines Fahrzeuges am Sonntagabend in der Straße Krebsstein gewesen sein. Gegen 21 Uhr war der Brand der Einsatzleitstelle der Feuerwehr gemeldet worden, die sofort mit sieben Fahrzeugen und 28 Feuerwehrleuten ausrückte. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr konnte nicht mehr verhindert werden, dass an dem bereits älteren Renault Totalschaden entstand, der auf etwa 5.000 Euro geschätzt wird. Verletzt wurde niemand. (cw)

Neckartailfingen (ES): Motorradfahrer schwer gestürzt

Ein Fahrfehler könnte die mögliche Ursache eines Verkehrsunfalls sein, der sich am Sonntagmorgen in der Wasenstraße ereignet hat. Ein 50-Jähriger war dort mit seinem Motorrad mit angepasster Geschwindigkeit unterwegs, als er auf Höhe der Einmündung Kalkofenstraße ohne Beteiligung Dritter zu Fall kam. Dabei stürzte er so unglücklich, dass er nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt. (cw)

Rottenburg-Bieringen (TÜ): Garagenbrand

Eine unachtsam entsorgte Zigarettenkippe könnte den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand in einer Garage in der Neckartalstraße am Sonntagmorgen gewesen sein. Gegen 10.30 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, nachdem in der Garage mehrere gelbe Säcke in Brand geraten waren. Da das Ausmaß des Brandes zunächst unklar war, rückten die Feuerwehr mit acht Fahrzeugen und 43 Feuerwehrleuten und der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und 5 Einsatzkräften an. Wie sich herausstellte, hatte einer der Hausbewohner zuvor in der Garage geraucht und dabei möglicherweise die Kippe nicht richtig gelöscht. Als er den Brand wenig später entdeckte, alarmierte er die Feuerwehr, konnte aber die Flammen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte selbständig löschen. Da durch den Brand die Decke der Garage erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde, musste diese von der Feuerwehr größtenteils abgetragen werden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. (cw)

Bodelshausen (TÜ): Mehrere Autos beschädigt (Zeugenaufruf)

In der Steinstraße sind am Sonntagabend zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt worden. Zwischen 19 Uhr und 21.20 Uhr schlug ein Unbekannter an einem BMW die Heckscheibe ein und brach die Antenne ab, an einem Volvo wurde die Fahrzeugseite zerkratzt. Möglicherweise wurde auch ein weiteres Auto beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Bodelshausen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Telefon 07471/930191-0 entgegen. (sk)

Ammerbuch (TÜ): Betrunken gegen Ampel gefahren und Unfallflucht begangen

Ein betrunkener Autofahrer musste am Sonntagmorgen nach einer Unfallflucht seinen Führerschein abgeben. Der 42-Jährige war gegen 7.40 Uhr mit einem Mercedes auf der Tübinger Straße unterwegs. Vermutlich aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung kam er von der Straße ab und prallte gegen eine Ampel. Anschließend stieg der Unfallverursacher aus und räumte Fahrzeugteile weg, bevor er sich wieder in sein Fahrzeug setzte und davonfuhr. Dank der Mitteilung eines aufmerksamen Zeugen konnte der Wagen im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Ein Test ergab bei dem Fahrer einen Alkoholwert von deutlich über einem Promille. Nach einer Blutentnahme musste er seinen Führerschein abgeben. Der Schaden wird auf 6.500 Euro geschätzt. (ms)

Haigerloch (ZAK): Vorfahrt missachtet

Eine Leichtverletzte und zwei schrottreife Autos sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag an der Einmündung der K 7113/Salinenstraße in die B 463 ereignet hat. Ein 76-Jähriger war gegen 16 Uhr mit seinem VW up! auf der Salinenstraße von Stetten herkommend unterwegs und wollte an der Einmündung in die Bundesstraße nach links in Richtung Owingen einbiegen. Ohne auf die Verkehrszeichen zu achten und ohne anzuhalten fuhr er in die B 463 ein. Eine von links kommende und vorfahrtsberechtigte 39-Jährige hatte keinerlei Chancen mehr, um rechtzeitig reagieren zu können und ihren Opel Corsa zum Stehen zu bringen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde die Opel-Fahrerin leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden von insgesamt etwa 17.000 Euro entstanden war, mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. (cw)

