POL-DU: Untermeiderich: Polizisten finden Drogen und Waffen bei mutmaßlichem Dealer

Ein Streit unter Brüdern (39 und 32) hat die Polizei am Samstagnachmittag (2. Februar, gegen 17:00 Uhr) auf die Spur eines mutmaßlichen Drogendealers gebracht. Die Polizei rückte an der Straße "Unter den Ulmen" an, um zu schlichten. Die Beamten fanden bei einem der Streithähne unter anderem Cannabis, Amphetamine und ein als Kreditkarte getarntes Messer. Auf Antrag der Duisburger Staatsanwaltschaft durchsuchte die Polizei auch die Wohnung des Verdächtigen. Die Beamten stellten unter anderem weitere Amphetamine, eine Tüte mit weißem Pulver, mehrere Klappmesser, einen Teleskopschlagstock und ein Luftgewehr sicher. Auf Antrag der Duisburger Staatsanwaltschaft wird der Verdächtige heute dem Haftrichter vorgeführt. Dem Mann wird unter anderem gewerbsmäßiger unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen. (cd)

