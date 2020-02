Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Dixi-Klo angezündet - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Im Bereich einer Baustelle an der August-Seeling-Straße hat am vergangenen Samstag (1. Februar) gegen 16:25 Uhr ein Dixi-Klo gebrannt. Zeugen hatten beim Spazierengehen die Flammen bemerkt und die Rettungskräfte verständigt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Erkenntnissen haben Unbekannte absichtlich die mobile Toilette angezündet. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise bitte an die Kripo (KK 11) unter der Rufnummer 0203 2800. (stb)

