Polizei Duisburg

POL-DU: Großenbaum: Pkw-Brand - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Freitagmorgen (31. Januar, 4 Uhr) brannte ein geparkter Pkw auf der Großenbaumer Allee. Der rote Opel Astra war auf einem Parkplatz der BGU abgestellt. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Fahrzeug im Heckbereich in Flammen. Ein Abschleppdienst stellte das Auto sicher. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von Brandstiftung auszugehen. Zusammenhänge zur Serie von Autobränden am 19. Januar (wir berichteten) in Großenbaum und Buchholz werden derzeit geprüft. Das Kriminalkommissariat 11 sucht Zeugen, die Angaben zu dem Brand machen können. Sie können sich unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg wenden.

Unsere bisherige Berichterstattung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4495926 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4496717 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4499620

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell