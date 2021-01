Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in mehrere Gartenlauben

Northeim (ots)

Northeim (Se) 37154 Northeim, Am Lohgraben, Kleingartenkolonie In der Zeit von Freitag, den 22.01.2021, 16.00 Uhr und Samstag, den 23.01.2021, 13.30 Uhr Unbekannte Täter drangen durch Aufbrechen von Eingangstüren und Einschlagen von Fenster in mehrere Gartenlauben ein. Da noch nicht alle Besitzer ermittelt werden konnten, steht noch nicht fest, ob etwas entwendet wurde. Der Gesamtschaden durch die Einbrüche wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell