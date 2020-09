Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Bahnschranke beschädigt

Bad Dürkheim (ots)

Am 15.09.2020 gegen 18:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Bahnschranke in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim. Der Klein-LKW fuhr von der A650 kommend die Mannheimer Straße in Richtung Bad Dürkheim. Er fuhr unter der sich absenkenden Bahnschranke durch. Dabei beschädigte er die Schranke und es entstand ein Sachschaden von 300 Euro. Er entfernte sich ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Schranke war weiterhin funktionsfähig. Die RNV wurde über die Beschädigung informiert. Zum Klein-LKW ist nur bekannt, dass er ein weißes Führerhaus hatte und mit zwei jungen Männern besetzt war. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Daniel Mischon, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



