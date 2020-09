Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Bad Dürkheim (ots)

Am 15.09.2020 gegen 15:00 Uhr befuhr ein 63-Jähriger mit seinem Fahrrad die Schlachthausstraße in Bad Dürkheim von der Hinterbergstraße kommend bergab und stieß an ein geparktes Fahrzeug. Ein mit seinem PKW entgegenkommender Zeuge konnte feststellen, dass der 63-Jährige Schlangenlinien fuhr und stark schwankte. Der geparkte VW einer 72-jährigen Halterin wurde dabei am linken Fahrzeugheck beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Fahrradfahrer anschließend fußläufig von der Verkehrsunfallörtlichkeit ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sein Fahrrad ließ er an der Unfallstelle zurück. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. Gegen 16:00 Uhr kam der Fahrradfahrer zur Unfallstelle zurück und konnte einer Kontrolle unterzogen werden. Einen angebotenen Atemalkoholtest konnte er nicht ordnungsgemäß durchführen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den 63-Jährigen wird nun wegen dem Verursachen eines Verkehrsunfalls unter Alkoholeinwirkung ermittelt.

