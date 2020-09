Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Entlaufene Pferde

Bad Dürkheim (ots)

Am 15.09.2020 gegen 10:30 Uhr wurde von mehreren Verkehrsteilnehmern mitgeteilt, dass ein Pferd und ein Pony auf der B37 in Fahrtrichtung A 650 alleine unterwegs wären. Der Besitzer, der in der Zwischenzeit das Fehlen seiner Pferde bemerkt hatte, machte sich selbstständig auf die Suche nach ihnen. Die Pferde konnten schließlich erfolgreich eingefangen und wieder auf die Koppel begleitet werden. Zu einer Gefährdung von anderen Verkehrsteilnehmern oder den Pferden kam es nicht.

