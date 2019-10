Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Brandermittler untersuchen Schadensfeuer

Duisburg (ots)

Nach dem Brand in einer Lagerhalle am Sonntagabend (6. Oktober, 18:40 Uhr) auf der Straße "Im Bocksbart" hat die Duisburger Kripo die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Das Feuer zerstörte nicht nur die Lagerhalle, sondern auch das Glühweinschiff vom Duisburger Weihnachtsmarkt sowie angrenzende Garagen und Fahrzeuge. Ein 39 Jahre alter Duisburger wurde verletzt und kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Derzeit geht die Polizei von einer fahrlässigen Brandverursachung beziehungsweise von einem technischen Defekt aus. Die Ermittlungen dauern an.

