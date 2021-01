Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Von Unfallstelle entfernt

Uslar (ots)

USLAR-SCHÖNHAGEN (zi.) Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr in der Zeit vom 26.01.21, 00:00 Uhr, bis zum 27.01.21, 20:00 Uhr, die Straße In der Loh in Richtung Keilweg. Dabei fuhr er im Einmündungsbereich gegen einen Straßenbaum. Der Baum wurde dadurch umgeknickt und musste entfernt werden. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Uslar, Tel.: 05571/92600-0, in Verbindung zu setzen.

