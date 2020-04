Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Alkoholisierter und aggressiver Fußgänger auf der Autobahn

A63, Fahrtrichtung Mainz, Anschlussstelle Klein- Winternheim (ots)

Am Montag, 20.04.2020 gegen 21:46 Uhr, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer über Notruf eine männliche Person, welche fußläufig auf der A63 in Fahrtrichtung Kaiserslautern in Höhe der Anschlussstelle Klein- Winternheim unterwegs sei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Beamten in Fahrtrichtung Mainz einen 51- jährigen Mann aus Wiesbaden antreffen. Dieser war offensichtlich alkoholisiert und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Zur Erklärung seines Spaziergangs gab er zu Protokoll, dass er auf dem Weg zu seiner Lebensgefährtin in Mainz- Lerchenberg sei und er per Anhalter dorthin gelangen wollte. Es folgte eine Durchsuchung seiner Person und seiner mitgeführten Sachen. Hierbei konnte eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden und sichergestellt werden. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass eine 43- jährige Verkehrsteilnehmerin aus Nieder- Olm durch den 51- Jährigen konkret gefährdet wurde. Nur ein Ausweichmanöver ihrerseits nach links habe Schlimmeres verhindert. Zur Durchführung weiterer Maßnahmen wurde der Wiesbadener zur Dienstelle verbracht. Aufgrund der Tatsache, dass sich der 51- Jährige zunehmend aggressiver verhielt und sich auch nicht beruhigen ließ und fortwährend die eingesetzten Beamten beleidigte, wurde er zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Gegen den Wiesbadener wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

