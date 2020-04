Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Rollerfahrer auf der A 63 schwer verletzt

Wörrstadt (ots)

Ein 59-jähriger Rollerfahrer aus dem Raum Wiesbaden fuhr am Dienstag gegen 11:40 die A 63 in Richtung Mainz auf dem rechten Fahrstreifen. Ein 45 -jähriger Sprinter-Fahrer aus dem Raum Bad Kreuznach befuhr ebenfalls den rechten Fahrstreifen, war aber durch die Nutzung seines Mobiltelefons so abgelenkt, dass er den vor ihm fahrenden Roller übersah und ungebremst auffuhr. Durch den Aufprall kamen beide Fahrzeuge erst nach ca. 75 Meter zum stehen. Der Rollerfahrer wurde hierbei schwer verletzt und in die Uni-Klinik nach Mainz verbracht. Der Verursacher erlitt einen Schock. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 15000EUR . Das Handy des Sprinter-Fahrers wurde sichergestellt, aufgrund der schwere der Verletzungen wurde ein Gutachter hinzugezogen. Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge musste die A 63 in Richtung Mainz für ca. 2,5 Stunden voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz

Autobahnpolizei Heidesheim

Telefon: 06132 950-100

www.polizei.rlp.de/vd.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell