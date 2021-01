Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vorfahrtberechtigte übersehen - 13.000 Euro Schaden

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Eine 19 Jahre alte Pkw Fahrerin aus Holzminden wollte am Donnerstag, 28.01.2021, gegen 15.30 Uhr vom Grundstück eines Schnellrestaurants in der Hansestraße nach links auf diese einbiegen, um in Richtung des Kreisverkehrs zu fahren. Sie übersah hierbei den von links kommenden Pkw einer Frau aus Dassel (59), die die Hansestraße in Richtung Hullerser Landstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Autos. Die beiden Fahrerinnen blieben unverletzt. Beide Pkw waren allerdings nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 13.000 euro.

