Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkrs. Lörrach/Wiesental: Ermittlungen wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs eines Kindes

Freiburg (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen und des Polizeipräsidiums Freiburg:

Die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs eines Kindes gegen einen Schwimmlehrer eingeleitet. Er soll nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen in seiner Funktion als Schwimmlehrer nach einem Schwimmkurs in einem Freizeitbad in einer Wiesentalgemeinde ein Kind in sexueller Weise und Absicht angefasst haben. Nach einer Anzeige am Dienstag, 25.08.2020, wurden durch die Staatsanwaltschaft und die Polizei umfangreiche Ermittlungen durchgeführt. Der Mann wurde am Mittwoch, 26.08.2020, aufgrund eines zwischenzeitlich durch die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen erwirkten Haftbefehls festgenommen und wird am Donnerstag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Die Kriminalpolizei Lörrach führt die weiteren Ermittlungen.

