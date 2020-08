POL-FR: Nachtragsmeldung: Unfall auf der B317 beim Hasenloch

Polizeipräsidium Freiburg

Die Sperrung der Fahrbahn wurde gegen 13.30 Uhr aufgehoben. Eine Motorradgruppe, bestehend aus vier Fahrern, befuhr die B317 in Richtung Schopfheim. Aufgrund Rotlichts an der Abzweigung nach Haagen bremsten die vorderen drei Motorradfahrer ihre Maschinen ab. Der nachfolgende, vierte Motorradfahrer erkannte dies offensichtlich zu spät und leitete eine Vollbremsung ein, wodurch er zu Fall kam. Seine Maschine rutschte in ein davor befindliches Motorrad, welches seinerseits auf ein weiteres Motorrad aufgeschoben wurde. Der auffahrende Motorradfahrer zog sich bei dem Sturz erhebliche Schulterverletzungen zu und musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die beiden weiteren Motorradfahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden liegt bei etwa 10.000 Euro. Da aus einer Maschine Öl ausgetreten war, musste die Straßenmeisterei zur Reinigung eingesetzt werden.

Ursprungsmeldung: Lörrach: Unfall auf der B317 beim Hasenloch - Sperrung der Fahrbahn (Stand: 12 Uhr)

Freiburg Auf der B317 zwischen der Hasenlochkreuzung und der Ampelanlage in Richtung Haagen kam es am Mittwoch, 26.08.20, gegen 11.17 Uhr, zu einem Auffahrunfall, an welchem mehrere Motorräder beteiligt sind. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein Motorradfaherer auf einen vor ihm befindlichen Motorradfahrer auf. Durch den Aufprall wurde dieser auf eine weiteres Motorrad aufgeschoben. Bei dem Unfall wurde der zuerst auffahrende Motorradfahrer schwer verletzt. Derzeit läuft die Bergung der Fahrzeuge und die Unfallaufnahme. Hierzu ist die B317 in Richtung Schopfheim voll gesperrt. Die Sperrung dürfte etwa noch 1,5 Stunden anhalten. Eine örtliche Umleitung besteht.

