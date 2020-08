Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch - Kollision mit Straßenlaterne

Umkirch - Am frühen Mittwochmorgen, 26.08.2020 um 01:18 Uhr, kollidierte ein 41-jähriger Pkw-Fahrer auf der Hauptstraße in Umkirch frontal mit einem Laternenmast. Der Mann blieb zum Glück unverletzt. An seinem Fahrzeug und der Straßenlaterne entstand jedoch Sachschaden von insgesamt ca. 7.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Umkirch musste ausrücken, um die Gefahr durch aus dem Pkw auslaufende Betriebsstoffe zu beseitigen.

