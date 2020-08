Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unfall mit geparktem Fahrzeug - Zeugen und Geschädigter gesucht

Staufen (ots)

Am 25.08.2020, gegen 10.30 Uhr, kam es in der Grunerner Straße, Höhe Hausnummer 11, zu einem Verkehrsunfall. Eine PKW-Fahrerin streifte beim Vorbeifahren ein geparktes Fahrzeug. Sie fuhr zunächst ein Stück weiter, wendete dann ihr Fahrzeug und kam an die Unfallstelle zurück. Allerdings konnte sie das beschädigte Fahrzeug zu diesem Zeitpunkt nicht mehr feststellen und verständigte die Polizei.

Zu dem beschädigten Fahrzeug konnte die Verursacherin leider keinerlei Angaben machen, außer dass es sich um einen normalen PKW gehandelt haben soll. Anhand der Beschädigungen an dem Verursacherfahrzeug dürfte der geschädigte PKW nicht unerheblich an der linken Fahrzeugseite sowie am linken Außenspiegel beschädigt sein.

Zeugen des Unfalls und insbesondere auch der mögliche Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Müllheim unter der Tel.-Nr. 07631/17880 zu melden.

