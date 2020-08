Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Unfallflucht durch Radfahrer

Freiburg (ots)

Am Dienstagvormittag parkte eine Autofahrerin ihren Pkw ordnungsgemäß am Straßenrand in der Mauracherstraße 4 in Denzlingen.

Als sie gegen Mittag zu ihrem Fahrzeug zurückkam, befanden sich auf der Fahrerseite des schwarzen Mercedes zwei tiefe, längere Kratzer. Möglicherweise sind diese durch ein zu dicht vorbeifahrendes Fahrrad verursacht worden.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-40740) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem gesuchten Fahrradfahrer geben können.

