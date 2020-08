Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfall mit Sachschaden auf der Autobahn - Verkehrsbehinderungen

Am Dienstag, 25.08.20, gegen 6.10 Uhr, kam es auf der A98 zwischen der Anschlussstelle Lörrach-Mitte und Kandern zu einem Auffahrunfall. Im morgendlichen Berufsverkehr kam es an der dortigen Baustelle zu einem Rückstau, weshalb eine Autofahrerin abbremsen musste. Dies erkannte offenbar der Fahrer eines Mercedes-Transporters zu spät und fuhr auf den Renault auf. In der Folge fuhr noch ein Ford-Fahrer in den verunfallten Sprinter. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, der Sachschaden liegt bei etwa 16.000 Euro. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, weiterhin musste durch die Feuerwehr auslaufende Betriebsstoffe entfernt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

