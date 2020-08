Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 25.08.20, gegen 19.55 Uhr, fuhr ein Motorradfahrer auf der B316 von Rheinfelden in Richtung Degerfelden. Eine 33-jährige Citroen-Fahrerin ordnete sich vor dem Motorradfahrer zunächst nach links auf die Abbiegespur in Richtung Autobahn ein, wechselte dann jedoch den Fahrstreifen wieder auf die Geradeausspur. Hierbei übersah sie den neben ihr fahrenden 34-jährigen Motorradfahrer. Dieser musste deshalb stark abbremsen und stürzte. Zu einem Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen kam es nicht. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

