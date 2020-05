Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gesuchter Straftäter muss nach Kontrolle durch die Bundespolizei ins Gefängnis

Kehl (ots)

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der Binnengrenze zu Frankreich haben Beamte der Bundespolizei heute im Bahnhof Kehl einen gesuchten Straftäter verhaftet. Gegen einen 29-jährigen Marokkaner, der mit einem Nahverkehrszug aus Straßburg nach Kehl kam, bestand ein Haftbefehl wegen Hausfriedensbruch in Sachbeschädigung in zwei Fällen. Er wurde zur Verbüßung einer 106-tägigen Haftstrafe ins Gefängnis gebracht.

