POL-UL: (UL) Börslingen - Vorfahrt missachtet

Nach einem Unfall am Sonntag bei Börslingen kam ein Rennradler mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Gegen 10 Uhr fuhr eine 54-Jährige mit ihrem VW von Ballendorf in Richtung Börslingen. Eine Kreuzung wollte sie geradeaus überqueren. Ein 40-Jähriger fuhr mit seinem Rennrad in Richtung Neenstetten. Er hatte Vorfahrt. Den übersah die Autofahrerin. Die Fahrzeuge stießen zusammen und der Radler kam zu Fall. Der Rettungsdienst brachte ihn mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 40-Jährige trug einen Fahrradhelm. Der verhinderte wohl schwerere Verletzungen. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1.000 Euro.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin: Fahrradhelme können Verletzungen vermeiden. Schützen Sie Ihren Kopf und tragen einen Helm. Auch in diesem Fall schützte ein Fahrradhelm vor schwereren Verletzungen.

