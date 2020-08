Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Auseinandersetzung endet mit Verletzungen

Am Sonntag kam ein 34-Jähriger mit leichten Verletzungen in Heidenheim ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Gegen 21.30 Uhr befand sich der 34-Jährige auf einem Parkplatz in der Ludwig-Lang-Straße. Dort befanden sich auch ein 20 und 22-Jähriger. Zwischen den drei Personen entwickelte sich ein Streit. In weiterer Folge gingen die zwei Männer auf den 34-Jährigen los und verletzten ihn mit einer Bierflasche. Danach flüchteten sie. Der 34-Jährige begab mit Zeugen zu einem Polizeirevier und teilte dort den Sachverhalt mit. Der herbeigerufene Rettungsdienst brachte den 34-Jährigen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

