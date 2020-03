Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Stevede/ Brand auf Bauernhof

Coesfeld (ots)

Eine Brandmeldung auf einem Gehöft in Stevede beschäftigte Polizei und Feuerwehr am Samstagmittag (14.03.) um 12.20 Uhr. Vor Ort konnte relativ schnell Entwarnung gegeben werden. Der Brand ging nach ersten Erkenntnissen von der Technik einer Photovoltaik-Anlage aus. Die Feuerwehr konnte ihn zügig löschen. Es entstand leichter Gebäudeschaden; Menschen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

