Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Nach Badeunfall im Flückingersee verstorben

Freiburg (ots)

Die am 20.08.2020 bei einem Badeunfall im Flückingersee verunglückte, 26-jährige Afghanin, ist gestern ihren schweren Verletzungen in einer Freiburger Klinik erlegen.

Die Nichtschwimmerin verlor mit ihren beiden Begleiterinnen am Uferrand des Sees den Boden unter den Füßen und ging in den Tiefen unter. Ein zufällig im Bereich befindlicher Rettungsschwimmer aus Frankreich wurde durch die Hilferufe auf die Situation aufmerksam, konnte die Verunglückte im Wasser recht schnell bergen und sie letztendlich dem eintreffenden Rettungsdienst am Seeufer übergeben.

