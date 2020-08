Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Verdacht der Nötigung einer älteren Dame auf Krücken - Polizei sucht Zeugen

Mit Krücken überquerte am Dienstag, 25.08.2020, gegen 19.00 Uhr, eine ältere Dame die Straße "Im Wallgraben" in Waldshut. Dies ging einem Verkehrsteilnehmer, der angefahren kam offbar zu langsam, denn er hupte und soll langsam auf die Frau zugefahren sein, möglicherweise um sie dazu zu bringen, schneller zu laufen. Eine Polizistin, die privat unterwegs war, konnte das Geschehen verfolgen und sprach anschließend den Autofahrer an und erhob dessen Personalien. Die ältere Frau konnte allerdings nicht mehr ausfindig gemacht werden. Sie war mit einer weiteren Frau unterwegs. Die ältere Frau und / oder ihre Begleiterin werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Waldshut (07751/8316-351) in Verbindung zu setzen.

