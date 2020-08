Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Vier Verletzte nach Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Am Sonntag, den 23.August 2020, kam es gegen 12:00 Uhr in der Wurster Straße zu einem Zusammenstoß zweier PKW. Durch den Aufprall wurden vier Insassen leicht verletzt und mussten nach medizinischer Erstversorgung in Bremerhavener Krankenhäuser transportiert werden. Alle Fahrzeuginsassen konnten sich selbst aus ihren Fahrzeugen befreien. Die Feuerwehr musste ausgelaufene Betriebsstoffe aufnehmen. Der Unfallhergang wird von der Polizei ermittelt. Die Feuerwehr Bremerhaven war mit zwei Rettungswagen, einem Einsatzleitwagen und einem Hilfeleistungs- Löschfahrzeug mit insgesamt zwölf Einsatzkräften vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Kürzel: REI



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Feuerwehr Bremerhaven



einsatzbezogene Pressearbeit:

Einsatzleitdienst

Telefon: +49 (0) 471 - 95897 0 (24/7)



allgemeine Presseanfragen:

Sprecher der Feuerwehr

Telefon: +49 (0) 471 - 590 1246

E-Mail: presse-feuerwehr@magistrat.bremerhaven.de

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell