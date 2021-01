Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Monitor aus Ackerschlepper entwendet

Einbeck (ots)

Dassensen (pap) Bislang unbekannte Täter machten sich in der Nacht zu Donnerstag, 28.01.2021, auf dem Gelände eines Landmaschinenhandels, der in der Angerstraße in der Einbecker Ortschaft Dassensen ansässig ist, zu schaffen. Mitarbeiter des Geschäfts meldeten morgens gegen 07.00 Uhr, dass aus einem auf dem Gelände abgestellten Ackerschlepper ein Monitor entwendet wurde. Bei der Sachverhaltsaufnahme konnte ermittelt werden, dass vermutlich mehrere Täter von der Dassenser Straße aus über einen Acker zur rückwärtigen Seite des Grundstückes gelangten. Dort durchtrennten sie die Umzäunung und kamen so auf das Betriebsgelände, auf dem mehrere Schlepper abgestellt waren. Zumindest einer der Schlepper, Marke New Holland, wurde von den Unbekannten angegangen, indem sie die Scheibe der Fahrertür einschlugen. Aus dem Innenraum wurde dann ein 15 Zoll Monitor, der für die Zentralsteuerung des Fahrzeugs verwendet wird, abmontiert und mitgenommen. Diverse andere Gegenstände wurden aus der Fahrerkabine auf das Grundstück geworfen. Außerdem wurden die beiden Reifen der linken Fahrzeugseite zerstochen. Der Gesamtschaden beläuft sich rund 10.500 Euro. Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, setzen sich bitte mit der Polizei Einbeck in Verbindung.

