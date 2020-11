Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201124 - 1213 Frankfurt - Hausen: Brand in Dachgeschoss

FrankfurtFrankfurt (ots)

(dr) Am Montag, den 23. November 2020, ereignete sich in Hausen ein Brand in einer Dachgeschosswohnung. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Ein Zeuge hatte am Vormittag eine Rauchentwicklung im Dachgeschoss eines Im Waldfeld gelegenen Einfamilienhauses bemerkt. Als die alarmierte Feuerwehr und Polizei eintrafen, stand die dortige Dachgeschosswohnung bereits in Vollbrand. Die Bewohner des Hauses, zwei 52 und 96 Jahre alte Frauen, konnten vorher selbstständig das Haus verlassen. Die Feuerwehr konnte den Brand vollständig löschen. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Die 52-jährige Frau erlitt einen Schock.

Zwischenzeitlich wurden die Bewohner der angrenzenden Reihenhäuser aus ihren Häusern evakuiert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zu folge auf über 150.000 Euro.

Was den Brand in der Wohnung auslöste, muss nun ermittelt werden. Die Kriminalpolizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Fahrlässigen Brandstiftung dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell