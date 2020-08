POL-LB: Böblingen: Taxifahrt mit Falschgeld bezahlt, Bei Streit durch Messer verletzt; Schönaich: Ein Fahrzeug, zwei alkoholisierte Fahrer; Waldenbuch: Kaugummitautomat aufgebrochen

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Böblingen: Taxifahrt mit Falschgeld bezahlt

Zwei bislang unbekannte männliche Fahrgäste ließen sich am Samstagabend gegen 23.30 Uhr vom Böblinger Bahnhof in Richtung Dagersheim fahren, wobei die Fahrt auf Wunsch der Fahrgäste über das Böblinger Flugfeld führen sollte. Vor einer Bankfiliale in der Konrad-Zuse-Straße stiegen die beiden unbekannten Täter aus und bezahlten die bis dahin angefallenen Beförderungskosten im einstelligen Euro-Bereich mit einem 100 Euro-Schein. Der Taxifahrer gab das Rückgeld überwiegend in Scheinen heraus und bemerkte erst kurz danach, dass es sich bei dem 100 Euro-Schein um Falschgeld handelte. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die beiden Unbekannten bereits zügig in Richtung Langer See auf und davon gemacht. Beide Täter sind laut Aussagen eines Zeugen schätzungsweise zwischen 16 und 17 Jahren alt. Einer der beiden ist etwa 170 cm groß, hat schwarzes Haar und ein südländisches Erscheinungsbild. Er trug eine kurze Hose sowie ein kurzes gestreiftes Hemd mit dunkelroter Aufschrift. Der andere ist etwa 180 cm groß und trug eine lange helle Jeans sowie ein weißes T-Shirt mit Aufdruck. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, in Verbindung zu setzen.

Böblingen: Bei Streit durch Messer verletzt

Am frühen Sonntagmorgen kam es gegen 00.20 Uhr vor einem Schnellrestaurant in der Königsberger Straße in Böblingen zunächst zu einem verbalen Streit und anschließend zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zunächst zwei Personen. Hierbei schlug ein 22-Jähriger einem 16-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, woraufhin der 16-Jährige sowie sein 18-Jähriger Begleiter ebenfalls mit Fäusten auf den 22-Jährigen einschlugen. Schließlich zückte der 16-Jährige ein Messer und verletzte den 22-Jährigen damit. Anschließend flüchtete der Teenager zusammen mit seinem Begleiter. Der 16-Jährige konnte wenig später jedoch vorläufig festgenommen werden. Der 22-Jährige musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Gegen alle drei Beteiligten ermittelt das Polizeirevier Böblingen wegen Körperverletzung.

Schönaich: Ein Fahrzeug, zwei alkoholisierte Fahrer

Ein 41-Jähriger hat am Samstagabend, kurz nach 21.00 Uhr, unbefugt den Fahrzeugschlüssel für einen Ford Transit seines Arbeitskollegen an sich genommen und fuhr anschließend auf der Daimlerstraße in Schönaich, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. An der Einmündung zur Robert-Bosch-Straße kam er vermutlich aufgrund seines vorherigen Alkoholkonsums von der Fahrbahn ab. Nach Zeugenangaben kam wenig später der ebenfalls alkoholisierte 51-Jährige Arbeitskollege hinzu. Der 51-Jährige fuhr das verunfallte Fahrzeug kurz nach dem Unfall weg von der Unfallstelle auf einen nahegelegenen Stellplatz. Beim Eintreffen der Polizei mussten daher beide Männer einen Alkoholtest durchführen. Der 41-Jährige hatte über ein Promille intus, der 51-Jährige mehr als 1,8 Promille. Der Führerschein des 51-Jährigen wurde beschlagnahmt. Auf beide Männer kommt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu. Der 41-Jährige muss sich darüber hinaus wegen der Verursachung des Verkehrsunfalls verantworten.

Waldenbuch: Kaugummiautomat aufgebrochen - vorläufige Festnahme

Ein Zeuge beobachtete am frühen Montagmorgen, gegen 01.40 Uhr, zwei junge Männer, wie sie sich der eine an einem Kaugummiautomaten in der Marktstraße in Waldenbuch zu schaffen machte und der andere Schmiere stand. Der Zeuge informierte daraufhin die Polizei. Diese konnte die 19 und 20 Jahre alten Männer in unmittelbarer Nähe des Tatortes vorläufig festnehmen. Entsprechendes Tatwerkzeug wurde aufgefunden und sichergestellt. Ob die beiden Tatverdächtigen tatsächlich an Kaugummis oder Bargeld aus dem Automaten gekommen sind, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Jedenfalls richteten sie an dem Automaten einen Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro an. Darüber hinaus führten die beiden Tatverdächtigen ein Fahrrad mit, wobei die Eigentums- und Besitzverhältnisse nicht eindeutig geklärt sind. Es wurde sichergestellt. Zumindest im Fall des aufgebrochenen Kaugummiautomaten erwartet die beiden Männer nun eine Strafanzeige wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls.

