POL-LB: Ditzingen: Trickdiebe unterwegs; Ditzingen: Alkoholisierter Randalierer; Korntal-Münchingen: Feuerwehreinsatz; Schwieberdingen: Polizei bittet Hundehalter, sich zu melden.

Ditzingen: Trickdiebe unterwegs

Mit dem "Umhängetrick" hat ein Gaunerpärchen am Sonntagabend einen 74-jährigen Mann um seine Halskette gebracht. Gegen 18:20 Uhr wurde er von dem Paar in der Korntaler Straße aus einem älteren, silberfarbenen 3er-BMW heraus angesprochen und nach dem Weg gefragt. Nach der Auskunft stieg die Frau aus, umarmte den 74-Jährigen und legte ihm eine billige Kette um den Hals. Anschließend stieg sie wieder ein und der Fahrer Gas. Erst jetzt bemerkte der 74-Jährige, dass seine goldene Halskette fehlte. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, entgegen.

Ditzingen: Alkoholisierter Randalierer

In alkoholisiertem Zustand hat ein 30-jähriger Mann am Sonntag gegen 18:15 Uhr in seiner Wohnung randaliert. Von Nachbarn verständigte Polizeibeamte trafen den 30-Jährigen vor dem Haus an, wo er sofort aggressiv wurde, die Angabe seiner Personalien verweigerte und jegliche Kooperation ablehnte. Auf dem Weg zum Streifenwagen schlug er einen der Polizisten und musste schließlich mit Unterstützung einer weiteren Streifenbesatzung gefesselt und zum Polizeirevier gebracht werden. Dort musste er die Nacht auf richterliche Anordnung in der Gewahrsamseinrichtung verbringen. Während des gesamten Einsatzes mussten sich die Polizisten Beleidigungen vom dem 30-Jährigen anhören.

Korntal-Münchingen: Feuerwehreinsatz

Eine defekte Waschmaschine am Sonntag gegen 13:00 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz in der Heinestraße in Münchingen geführt. Elektrische Teile hatten während des Betriebs zu qualmen begonnen und die Hausbewohner alarmierten die Feuerwehr. Die Feuerwehr Korntal-Münchingen war mit 25 Einsatzkräften vor Ort. Zu einem offenen Feuer war es aber nicht gekommen.

Schwieberdingen: Polizei bittet Hundehalter, sich zu melden.

Am Samstag gegen 14:00 Uhr war ein 28-jähriger Mann mit seiner dreijährigen Tochter beim Seerosenteich in der Nähe des Schwieberdinger Rathauses unterwegs. Dort streckte das Kind eine Hand in Richtung eines angeleinten Hundes aus und wurde von dem Tier gebissen. Da der Vater das Mädchen sofort zum Arzt brachte und die Adresse des Hundehalters nicht notierte, wird dieser gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen/Enz, Tel. 07042 941-0, zu melden.

