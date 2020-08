Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht; Sindelfingen: Radfahrerin leicht verletzt; Jettingen: Von der Fahrbahn abgekommen

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Unfallflucht

Am Freitag um 17:55 Uhr ist ein unbekannter Autofahrer in der Neckarstraße auf einen geparkten Ford aufgefahren. Obwohl er dabei etwa 1.500 Euro Sachschaden anrichtete, machte er sich anschließend aus dem Staub. Die Besitzerin des Ford hörte zwar die Unfallgeräusche, konnte aber keinen Verursacher mehr sehen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, entgegen.

Sindelfingen: Radfahrerin leicht verletzt

Beim rückwärts Ausparken von der Parkfläche des Schützenhauses im Mönchsbrunnen hat ein 21-jähriger Autofahrer mit seinem BMW eine 77-jährige Radfahrerin leicht berührt und dabei zu Fall gebracht. Die 77-Jährige zog sich dabei eine Kopfverletzung zu und brach sich ein Handgelenk. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Jettingen: Von der Fahrbahn abgekommen

Vermutlich infolge von Alkohol- und Drogeneinfluss ist ein 37-jähriger Autofahrer am Sonntag gegen 08:00 Uhr auf der K 1023 zwischen Sulz und Jettingen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. In der Folge prallte er mit seinem Skoda gegen die Leitplanken, schleuderte von der in die Leitplanken am linken Fahrbahnrand und kam dort zum Stehen. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Polizeibeamte stellten bei den 37-Jährigen Anzeichen von Alkohol und Drogeneinfluss fest und er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell