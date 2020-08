Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Pedelec gegen Müllauto - eine verletzte Person

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagmittag, gegen 14:30 Uhr, kam es in der Straße "Am Wasserfall" zu einem Unfall zwischen einem Müllauto und einer Pedelecfahrerin. Der 46-jährige Fahrer eines Müllfahrzeuges setzte zur Ausübung seiner Tätigkeit seinen Lastwagen in langsamen Stücken in der engen Straße zurück. Den rückwärtsfahrenden Lastwagen erkannte eine 28-jährige Pedelecfahrerin, welche zur selben Zeit von der Stammheimer Straße kommend einbog mutmaßlich zu spät und fuhr auf diesen auf. Durch die Kollision und den anschließenden Sturz zog sich die Radfahrerin leichte Verletzungen zu, welche in einem Krankenhaus behandelt wurden. An beiden Fortbewegungsmitteln entstand kein Sachschaden.

