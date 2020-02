Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Linienbus bei voller Fahrt beschädigt

Idar-Oberstein (ots)

Am Samstag, dem 15. Februar, wurde gegen 15:20 Uhr ein Linienbus auf der Nahehochstraße (B 41) in Höhe des Otto-Decker-Knotens während der Fahrt in Richtung Nahbollenbach durch einen vermutlich geworfenen Gegenstand beschädigt. Dabei wurde die Scheibe der Einstiegstür des Busses gänzlich zerstört, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Zeugen, insbesondere die Fahrgäste des Busses, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter Tel: 06781/5610 zu melden.

