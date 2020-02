Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW

Horath (ots)

Am Freitag, dem 17. Januar 2020, in der Zeit von 13:45 - 22:00 Uhr sowie am Freitag, dem 14. Februar 2020, in der Zeit von 05:45 - 14:00 Uhr kam es in Horath, Rass Straße, zu Beschädigungen an einem dort geparkten PKW. Dabei wurde der PKW durch bislang unbekannte Täter im Bereich der Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden im oberen dreistelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei Morbach unter der Nummer 06533/9374-0 entgegen.

