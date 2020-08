Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Unbekannter versucht Zigarettenautomat aufzusprengen; Ludwigsburg: Hecke in Brand geraten, Essen auf dem Herd vergessen, Mann leistet Widerstand

Remseck am Neckar-Aldingen: Unbekannter versucht Zigarettenautomat aufzusprengen

Mehrere Streifenwagenbesatzungen und ein Polizeihubschrauber fahndeten am Montagmorgen in Aldingen nach einem noch unbekannten Täter, der mutmaßlich versucht hat gegen 04.30 Uhr in der Kaltenthalstraße einen Zigarettenautomaten zu sprengen. Durch die Detonation, die nach derzeitigen Ermittlungen im Innern des Gehäuses stattfand, wölbte sich der Automat zwar nach außen, blieb jedoch intakt. Der Täter erlangte somit kein Diebesgut. Ein Zeuge konnte einen Tatverdächtigen beobachten, der zwischen 30 und 40 Jahre alt gewesen sein dürfte und mit einem hellblauen T-Shirt und einer dunklen Schirmmütze bekleidet war. Darüber hinaus verbarg er sein Gesicht mit einem schwarzen Tuch. Nach der Explosion und nachdem der Unbekannte den Zeugen bemerkt hatte, flüchtete er in Richtung der Kornwestheimer Straße. Der entstandene Sachschaden steht derzeit noch nicht fest. Weiter Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07146/28082-0 beim Polizeiposten Remseck am Neckar zu melden.

Ludwigsburg: Hecke in Brand geraten

In der Nacht zum Sonntag rückte die Feuerwehr Ludwigsburg mit drei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften in die Straße "Im Vogelsang" in Ludwigsburg aus. Dort war vermutlich aufgrund der derzeit herrschenden Witterungsbedingungen eine Hecke in Brand geraten. Der Brand wurde gegen 01.20 Uhr entdeckt. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatte ein Anwohner die Flammen bereits mit einem Feuerlöscher erstickt. Die Feuerwehr wässerte die Hecke anschließend, um ein erneutes Entfachen zu verhindern. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Ludwigsburg-Poppenweiler. Essen auf dem Herd vergessen

Eine Nachbarin wurde am Samstag gegen 19.30 Uhr in der Steinheimer Straße in Poppenweiler auf das schrille Geräusch eines Rauchmelders aufmerksam und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Wie sich im Verlauf des Einsatzes herausstellte, hatte der Bewohner der betreffenden Wohnung diese verlassen, allerdings einen Topf mit Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen. Das Essen brannte im weiteren Verlauf an und begann zu qualmen. Insgesamt rückten 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ludwigsburg mit sechs Fahrzeugen aus. Das Haus wurde mittels eines Gebläses belüftet. Sachschaden entstand nicht.

Ludwigsburg: Mann leistet Widerstand

Ein 31 Jahre alter Tatverdächtiger wird sich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen, nachdem er sich am Montag gegen 00.30 Uhr am Bahnhof in Ludwigsburg im Zuge von polizeilichen Kontrollmaßnahmen gegen die eingesetzten Beamten wehrte. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeihundeführer des Polizeipräsidiums Ludwigsburg waren zunächst auf einen Mann aufmerksam geworden, der einer Frau beim Einsteigen in einen Linienbus etwas Abfälliges hinterherrief. Aufgrund dessen sollten er sowie sein mitgeführter Rucksack kontrolliert werden. Den Rucksack wollte der 31-Jährige jedoch nicht herausgeben. Als die Polizisten ihm im weiteren Verlauf Handschließen anlegen wollten, begann er wild zu gestikulieren und wurde aggressiv. Erst unter Anwendung von unmittelbarem Zwang gelang es den Beamten dem Mann die Handschließen anzulegen. Im Rucksack fanden sie schließlich zwei Kleinstmengen Cannabis, die beschlagnahmt wurden. Der 31-Jährige, der sich zwischenzeitlich beruhigt und bei den Beamten für sein Verhalten entschuldigt hatte, wurde anschließend an seine Ehefrau übergeben, die ihn mit nach Hause nahm. Durch die Widerstandshandlung erlitt eine 37-jährige Polizistin leichte Verletzungen. Aufgrund der aufgefundenen Drogen erwartet den 31-Jährigen auch eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

