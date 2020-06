Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Neunjähriger bei Unfall schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Am Sprungturm 26.06.20, 17.23 Uhr

Die Polizei Wolfsburg sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag im Stadtteil Hageberg. Ein neunjähriger Junge wurde mit seinem Fahrrad auf der Straße Am Sprungturm von einer herannahenden 41-jährigen Sharan-Fahrerin aus Wolfsburg erfasst und schwer verletzt. Den ersten Erkenntnissen nach wollte der Neunjährige von einem Fußweg aus plötzlich die Fahrbahn überqueren, als es zu dem Zusammenstoß kam. Rettungssanitäter brachten den Schwerverletzten ins Klinikum. An dem Sharan entstand nur leichter Schaden von 500 Euro. Zeugen des Unfalls, der sich um 17.23 Uhr ereignete, setzen sich bitte mit der Polizeiwache unter der Rufnummer 05361-46460 in Verbindung.

