Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel- Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 21. Juli 2020, gegen 10.33 Uhr, kam es an der Lange Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Fahrer aus Barßel setzte mit seinem PKW auf einem Parkplatz rückwärts zurück und stieß dabei gegen einen geparkten PKW, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro entstand. Im Rahmen der Unfallaufnahme bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der 40-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,17 Promille. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Der Führerschein des 40-Jährigen wurde sichergestellt.

