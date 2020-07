Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Lastrup- Einbruch in Neubau

Am Dienstag, 21. Juli 2020, gegen 07.00 Uhr, kam es in der Straße Schmiedeweg bei einem dortigen Neubau zu einem Einbruch. Mindestens ein unbekannter Täter verschaffte sich über eine aus einem vorherigen Einbruch beschädigte Tür Zutritt zum Inneren des Neubaus und entwendete aus diesem diverses elektrisches Installationsmaterial sowie zwei Leergutkisten. Weitere Gegenstände sollen vom Täter außerhalb des Neubaus deponiert worden sein. Vor einem Abtransport wurde der Täter von einem Handwerker gestört. Der Täter verließ die Tatörtlichkeit mit einem grau/ silbernen Opel Insignia. Die Person wurde als männlich, bekleidet mit einer grauen Hose und einem grauen Pullover beschrieben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Tel. 04472-8429) entgegen.

Ergänzung: Am 20. Juli 2020 ist eine Pressemeldung zu einem Einbruch in einem Neubau in Lastrup veröffentlicht worden (Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/4656448 ). Hier wurde als Tatörtlichkeit die Straße Schmiesingstraße angegeben. Diese Örtlichkeit muss auf den Schmiedeweg korrigiert werden.

Emstek/ Hoheging- Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Dienstag, 21. Juli 2020, gegen 06.40 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 213 im Kreuzungsbereich zu den Straßen Flachsmoor und Birkenweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger PKW-Fahrer aus Lastrup und ein 32-jähriger Transporter-Fahrer aus Südbrookmerland müssen auf der Bundesstraße 213 im genannten Kreuzungsbereich verkehrsbedingt anhalten, da ein vor Ihnen befindlicher PKW in den Birkenweg abbiegen will. Dies erkennt ein 28-jähriger PKW-Fahrer aus Molbergen zu spät und fährt auf dem vor ihm befindlichen Transporter des 32-Jährigen auf. Anschließend schleudert der PKW des 28-Jährigen gegen den PKW des 49-Jährigen. Nach bisherigen Erkenntnissen blieben alle Fahrer unverletzt. An allen Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 16500 Euro geschätzt. Die beiden PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde der Bereich der Unfallstelle zeitweise voll gesperrt.

Cloppenburg- Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 21. Juli 2020, gegen 10.20 Uhr, kam es auf der Fritz-Reuter-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter, männlicher Verkehrsteilnehmer fuhr vermutlich mit einem silbernen Mercedes mit dem Kennzeichenfragment CLP-V ??? aus einer Hofausfahrt auf die Fritz-Reuter-Straße. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem PKW, Audi A1, einer 30-jährigen Fahrerin aus Cloppenburg, welche die Fritz-Reuter-Straße in Richtung Löninger Straße befuhr. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen ermöglicht zu haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg- Sachbeschädigung an Hauseingangstür

Am Montag, 20. Juli 2020, zwischen 14.30 Uhr und 18.30 Uhr, kam es in der Straße Kessener Weg zu einer Sachbeschädigung an einer Hauseingangstür. Ein bisher unbekannter Täter beschädigte die Glasscheibe sowie das Holzelement einer Hauseingangstür eines Mehrparteienwohnhauses, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

