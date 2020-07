Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe/ Gehlenberg- Urkundenfälschung

Am Montag, 20. Juli 2020, gegen 14.35 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte eine 24-jährige PKW-Fahrerin aus Friesoythe in der Straße An der Feuerwehr. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass an dem PKW Kennzeichen, welche für einen anderen PKW ausgegeben wurden, angebracht waren. Der kontrollierte PKW war nicht zugelassen. Der 24-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Friesoythe- Sachbeschädigung an Haustüren

Zwischen Donnerstag, 16. Juli 2020, 16.00 Uhr, und Montag, 20. Juli 2020, 11.00 Uhr, kam es in der Nelkenstraße zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter beschädigten zwei Türen eines leerstehenden Hauses, sodass Sachschäden in Höhe von ca. 300 Euro entstanden sind. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell