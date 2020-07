Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Damme- Versuchter Diebstahl aus Verschlag

Zwischen Samstag, 18. Juli 2020, 23.15 Uhr, und Montag, 20. Juli 2020, 05.30 Uhr, kam es in der Große Straße bei einem dortigen Verbrauchermarkt zu einem Diebstahl. Ein unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zu einem verschlossenen Verschlag des Verbrauchermarktes, in diesem Leergut gelagert wird. Nach bisherigen Erkenntnissen sind keine Gegenstände entwendet worden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 30 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Vechta- Diebstahl eines Pedelecs

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, kam es zwischen Donnerstag, 09. Juli 2020, 21.28 Uhr, und Freitag, 17. Juli 2020, 18.20 Uhr, in der Straße Neuer Markt beim dortigen Bahnhof zu einem Diebstahl. Ein unbekannter Täter entwendete ein schwarzes Pedelec des Herstellers Cube, Modell Reaction Hybrid EXC 500 Allroad. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta- Diebstahl eines Pedelecs

Zu einem weiteren Pedelec-Diebstahl kam es am Samstag, 18. Juli 2020, zwischen 17.00 Uhr und 18.30 Uhr, in der Marschstraße bei einer dortigen Friedhofskapelle. Ein unbekannter Täter entwendete ein graues Pedelec des Herstellers Kalkhoff, Modell Tasman, welches an einem Fahrradständer gesichert abgestellt wurde. Das Pedelec war mit einem Spiegel am Lenker sowie einem Korb auf dem Gepäckträger ausgestattet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden- Diebstahl vom Wertstoffhof

Zwischen Dienstag, 14. Juli 2020, 18.00 Uhr, und Mittwoch, 15. Juli 2020, 15.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zum Gelände eines Wertstoffhofes an der Ringstraße. Auf dem Gelände wurde ein Container mit Elektroschrott geöffnet. Ob etwas von dem Elektroschrott entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Die unbekannten Täter entwendeten zwei Biotonnen vom Gelände. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-1797) entgegen.

