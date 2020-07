Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme- Diebstahl eines PKW

Zwischen Samstag, 18. Juli 2020, 21.00 Uhr, und Sonntag, 19. Juli 2020, 07.00 Uhr, kam es in der Dielinger Straße zu einem Diebstahl eines PKW. Ein bislang unbekannter Täter entwendete einen grünen VW Polo, welcher auf einem Hof vor einem Wohnhaus abgestellt war. Am PKW waren die Kennzeichen VEC-ST 740 angebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Steinfeld- Baumstamm geriet in Brand

Am Sonntag, 19. Juli 2020, gegen 05.40 Uhr, geriet ein Baumstamm in der Straße Hohenwinkel in Brand. Das Feuer konnte durch die freiwillige Feuerwehr Steinfeld, welche mit einem Einsatzfahrzeug ausrückte, gelöscht werden. Durch den Brand wurde der Holzstamm und kleineres Astwerk beschädigt. Nach derzeitigen Erkenntnissen kann eine mutwillige Inbrandsetzung nicht ausgeschlossen werden.

Holdorf- Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Sonntag, 19. Juli 2020, gegen 11.45 Uhr, kam es auf der Straße Ihorst zu einem Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Motorradfahrer aus Holdorf befuhr die Straße Ihorst in Richtung Mühlen. Beim Durchfahren einer Linkskurve kam der Motorradfahrer vermutlich aufgrund einer Fahrbahnunebenheit nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte dieser mit einer Richtungstafel und stürzte mit dem Krad auf die Fahrbahn. Der 34-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Da das Motorrad nicht mehr fahrbereit war, wurde dieses abgeschleppt.

Vechta- Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Montag, 20. Juli 2020, gegen 00,45 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 25-jährigen PKW-Fahrer aus Vechta in der Rombergstraße. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass Reflektoren in den Rückleuchten bzw. am Fahrzeugheck fehlten. Da aufgrund der fehlenden Reflektoren die Erkennbarkeit des PKW nicht ausreichend gegeben war und dies zu einer Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit führte, erlosch die Betriebserlaubnis.

Vechta- Holzmülleimer geriet in Brand

Am Samstag, 18. Juli 2020, gegen 22.30 Uhr, begann aus bislang unbekannter Ursache ein Holzmülleimer in der Straße Moorkamp an einem angrenzenden Waldstück zu brennen. Das Feuer wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht. Durch den Brand wurde der Mülleimer beschädigt, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro entstand. Das umliegende Erdreich wurde durch den Brand ebenfalls leicht beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Lohne- Verkehrsunfallflucht

Zwischen Samstag, 18. Juli 2020, 17.00 Uhr, und Sonntag, 19. Juli 2020, 14.00 Uhr, kam es in der Von-Dorgelo-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Rangieren einen VW Passat, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro entstand. Der PKW war auf einem Stellplatz vor einem dortigen Mehrparteienwohnhaus abgestellt. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen ermöglicht zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Lohne/ Brägel- Brand einer Moorfläche

Am Sonntag, 19. Juli 2020, gegen 12.45 Uhr, kam es an der Landwehrstraße in der Nähe eines dortigen Torfwerkes zu einem Brand. Eine kleine Moorfläche, welche sich ca. 2,5 km entfernt von der Landwehrstraße befand, geriet in Brand. Die freiwillige Feuerwehr Lohne rückte mit ca. 60 Einsatzkräften aus und löschte den Brand.

