Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup- Einbruch in Neubau

Zwischen Samstag, 18. Juli 2020, 19.00 Uhr, und Sonntag, 19. Juli 2020, 15.50 Uhr, kam es in der Schmiesingstraße zu einem Einbruch in einem Neubau. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Inneren des Neubaus und entwendete aus diesem diverse Werkzeuge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Tel. 04472-8429) entgegen.

Molbergen- Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Sonntag, 19. Juli 2020, gegen 11.24 Uhr, kontrollierten Polizeibeamten einen 28-jährigen PKW-Fahrer aus Dörpen in der Peheimer Straße. Bei der Verkehrskontrolle bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde gegen den 28-Jährigen eingeleitet.

Garrel- Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 19. Juli 2020, gegen 18.38 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 46-jährigen PKW-Fahrer aus Garrel in der Straße Auf´m Hauk. Im Rahmen der Verkehrskontrolle bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,98 Promille. Zudem stellten die Polizeibeamten fest, dass der 46-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Cloppenburg- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 20. Juli 2020, gegen 00.13 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 21-jährigen PKW-Fahrer aus Molbergen in der Sevelter Straße. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zum Führen des PKW war. Aus diesem Grund wurde dem 21-Jährigen die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Emstek/ Halen- Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 19. Juli 2020, gegen 14.25 Uhr, kam es auf der Soestenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Fahrradfahrer aus Emstek befuhr den Radweg entlang der Soestenstraße in Richtung Halen, als dieser nach links von dem Radweg auf die Fahrbahn abkam. Hierbei kollidierte dieser mit einem in gleicher Richtung fahrenden PKW einer 19-jährigen Fahrerin aus Emstek. Bei dem Verkehrsunfall kam es zu keinen Personenschäden. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der Fahrradfahrer unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,85 Promille. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

