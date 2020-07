POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Emstek - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter BTM-Einfluss

Am 18.07.2020, um 20:50 Uhr, befuhr ein 32-Jähriger aus Bakum mit einem PKW die Bahnhofstraße in 49685 Emstek, obwohl er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zudem stand der 32-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ein Drogenvortest verlief positiv. Daraufhin wurde eine Blutprobe bei dem 32-Jährigen entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Seitens der Polizei Cloppenburg wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter BTM-Einfluss eingeleitet.

Cloppenburg - Fahren unter BTM-Einfluss

Am 18.07.2020, um 16:20 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger aus Cloppenburg die Sevelter Straße, obwohl er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenvortest verlief dahingehend positiv. Daraufhin wurde eine Blutprobe bei dem 19-Jährigen entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Seitens der Polizei Cloppenburg wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahren unter BTM-Einfluss eingeleitet.

Cloppenburg - Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol

Ein 35-Jähriger aus Cloppenburg befuhr am 18.07.2020, gegen 03:50 Uhr, mit seinem PKW die B213 in 49661 Cloppenburg. Im Ausfahrtsbereich zur Löninger Straße kam der 35-Jährige aufgrund alkoholbedingter Ausfallerscheinungen von der Fahrbahn ab und fuhr in den angrenzenden Seitengraben. Er blieb jedoch unverletzt. Bei dem 35-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Die Polizei Cloppenburg leitete infolgedessen ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol ein. Zudem wurde dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt.

