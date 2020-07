POL-CLP: Nachtragsmeldung des Polizeikommissariates Vechta vom 19.07.2020

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Am Samstag, 19.07.2020, gegen 02.23 Uhr meldeten sich Zeugen bei der Einsatzleitstelle der Feuerwehr und teilten mit, dass in Erlte ein Wohnhaus in Vollbrand steht. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein ehemaliges Heuerhaus mit integrierten Stallungen. Das Gebäude ist aus den 50iger Jahren, es ist seit etwa 20 Jahren unbewohnt. Das Haus brannte bis auf die Grundmauern nieder. Eingesetzt waren die Feuerwehren Visbek, Rechterfeld und Vechta mit 41 Kameradinnen und Kameraden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

