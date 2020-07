Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg- Diebstahl aus Werkstatt

Zwischen Mittwoch, 15. Juli 2020, 17.00 Uhr, und Montag, 20. Juli 2020, 07.00 Uhr, kam es in der Daimlerstraße bei einem dortigen Busunternehmen zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten mehrere Werkzeuge aus einer Werkstatt des Busunternehmens. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Emstek- Diebstahl aus Garage

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, kam es zwischen Dienstag, 14. Juli 2020, 16.00 Uhr, und Mittwoch, 15. Juli 2020, 08.00 Uhr, in der Straße Herzog-Erich-Weg zu einem Diebstahl aus einer Garage. Unbekannte Täter drangen in eine Garage ein und entwendeten aus dieser eine Motorsäge sowie zwei Benzinkanister. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-2306) entgegen.

Cloppenburg- Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Am Montag, 20. Juli 2020, gegen 10.45 Uhr, kam es auf der Ahlhorner Straße (Bundesstraße 213) in Höhe der Auffahrt zur Bundesstraße 72 zu einem Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg befuhr die Ahlhorner Straße ortsauswärts und beabsichtigte nach links auf die Ortsumgehung abzubiegen. Hierbei übersah dieser den entgegenkommenden PKW eines 31-jährigen Fahrers aus Großenkneten. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei beide PKW-Fahrer leicht verletzt wurden. An beiden PKW entstanden Sachschäden in Höhe von insgesamt ca. 15000 Euro. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

