Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek- Versuchter Einbruch in Lagerhalle

Zwischen Samstag, 18. Juli 2020, 18.30 Uhr, und Montag, 20. Juli 2020, 06.30 Uhr, kam es in der Lange Straße auf dem Gelände eines ehemaligen Autohändlers zu einem versuchten Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften die Zutritt zu einem umzäunten Gelände und versuchten das Rolltor einer Lagerhalle aufzuhebeln. Hierbei blieb es bei einem Versuch. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-2306) entgegen.

Cloppenburg- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 20. Juli 2020, gegen 22.40 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 23-jährigen Kleinkraftfahrer aus Cloppenburg in der Emsteker Straße. Bei der Verkehrskontrolle bestand für die Beamten der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechend durchgeführter Vortest verlief positiv. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Cloppenburg- Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 19. Juli 2020, zwischen 14.00 Uhr und 18.00 Uhr, kam es an der Sevelter Straße auf einem dortigen Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken in/ aus einer Parklücke einen geparkten schwarzen VW Passat, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen ermöglicht zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell